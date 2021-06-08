Пьесу под названием "Евангелия от Иисуса, королевы Небес" покажут в рамках школьных мероприятий, приуроченных к окончанию учебного года и "месяцу гордости".

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Но такое решение профсоюза возмутило часть родителей и педагогов, среди которых есть немало христиан. Они теперь требуют отменить этот спектакль.

Так, представитель отдела образования христианского института Джон Деннинг заявил, что спектакль презирает чувства христиан.

Эта пьеса намеренно переосмысливает Иисуса как трансгендерную женщину и вкладывает в его уста слова, которых он никогда не говорил, искажая его. Это глубоко огорчает и оскорбляет многих христиан, которые прежде всего ценят Иисуса и его учение,

– говорит он.

Интересно, что спектакль о "транс-Иисусе" уже не впервые фигурирует в подобном скандале. В 2016 году его демонстрировали в одной из церквей Шотландии.



Иисус-трансгендер в спектакле / Фото exeuntmagazine.com

По словам экспертов, в этой истории здесь надо обратить внимание на два аспекта:

Во-первых, истерия вокруг “месяца гордости” накрыла почти весь Запад – от проведения неформальных мероприятий до массовых действ и национальных праздников.

В некоторых европейских странах тема ЛГБТ все сильнее интегрируется с образовательными программами и внеклассной деятельностью учащихся, а потому спектакли или конкурсы на эту тематику уже являются привычным явлением.

Во-вторых – в последнее время голос верующих людей звучит все тише, а их влияние постоянно уменьшается.

Это связано с уменьшением числа верующих, исповедующих классическое библейское учение и с представлениями о "борьбе с дискриминацией".

К слову, преподавательница Львовской политехники попала в гомофобный скандал из-за своих высказываний. Кандидат наук Ольга Мерье рассказывает студентам о том, что гендер – это вымысел, а представители ЛГБТ-сообщества – больные люди, которых надо лечить.