2020 год кардинально изменил все сферы жизни, в том числе и образование. С одной стороны, он создал некоторые проблемы для учеников и учителей, а с другой – содействие стремительному развитию цифровых образовательных технологий. А чего же нам ждать в 2021 году? Читайте о тенденциях в образовании, на которые следует обратить внимание.

По прогнозам экспертов, 2021 год станет годом революционных инноваций в обучении. Поэтому, издание "На урок" собрало несколько образовательных тенденций, которые мы увидим в этом году.

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10 образовательных трендов 2021 года

Персонализированное обучение

Каждый ученик имеет свои сильные и слабые стороны. И именно персонализированное обучение поможет учесть уникальные особенности ребенка и способствовать повышению его мотивации и активности. Ученик сможет создать собственную образовательную траекторию, выбрать учебные цели, работать индивидуально или в группе.

В частности, благодаря персонализированному обучению ребенок научится самостоятельно управлять временем и темпом обучения, выбирать задачи, способы их решения и проверки. Это положительно повлияет на учебные результаты.

Проектное обучение

Проектное обучение многие эксперты считают наиболее эффективным методом. Эта форма работы будет способствовать пополнению базы знаний и формированию умений работать с информацией и использовать ее на практике.

Ведь во время какой-то проектной работы учащиеся не просто пассивно слушают, а сотрудничают, активизируют критическое и творческое мышление, улучшают коммуникативные навыки. Поэтому, это тоже будет новым трендом в 2021 году во всем мире.

Микрообучение

Современным ученикам сложно воспринимать информацию в больших объемах, поэтому в 2021 году в мире станет популярным микрообучение. Это способ подачи учебного материала в виде небольших учебных блоков. Каждый элемент имеет конкретное содержание, а на его изучение отводится минимум времени.

Кроме того, микрообучение дает учителям свободу выбора, а также возможности для индивидуализации методов и интерактивных техник. Это могут быть короткие викторины, видео, мини игры, инфографики и анимация, потому что это всегда помогает без проблем запомнить любую информацию.



С детьми следует работать отдельно / Фото futureschool

Геймификация и игровое обучение

Геймификация – это обучение через развлечения и игры, что позволяет сделать обучение более эффективным и интересным. Именно такие игровые механики очень мотивируют учащихся выполнять домашнее задание, решать тесты, понимать сложные темы и вообще лучше ориентироваться в изученном материале.

Это точно следует ввести для обучения современных учеников. И это станет интересным трендом в 2021 году.

Социальное и совместное обучение

Совместное обучение – это сотрудничество между учениками (это могут быть неформальные беседы, проекты, обмен опытом и учебные кружки). Социальное обучение является эффективным и действенным благодаря множеству платформ и онлайн-инструментов.

Ведь стоит учить учеников работать в команде. Это будет нужно как для обучения, так и для работы в будущем.

Иммерсионное образование

Это сочетание различных стилей и подходов к обучению (в частности, при помощи виртуальной и дополненной реальности). Например, урок истории может пройти в формате путешествия сквозь века. Во время такого приключения ученики воочию смогут увидеть, каким был мир тысячи и даже миллионы лет назад.

Виртуальную реальность можно создать на основе фотографий или видео. А такие методы смогут заинтересовать учеников уроками, улучшить поведение и атмосферу в классе, вдохновить детей учиться лучше и тому подобное.

STEM

Бесспорно в 2021 году будет продолжаться активное развитие одного из главных образовательных трендов – STEM. Ведь он помогает развивать навыки XXI века, удачно сочетает теорию и практику, связывает школьные знания с реальной жизнью и создает фундамент для профессий будущего.

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Свобода выбора

Учителя не могут заставлять учеников выполнять задачи, которые им не нравятся, потому что это точно не приведет к получению высоких учебных результатов. Поэтому актуальной тенденцией будущего является свобода выбора.

Как реализовать такой подход? Здесь стоит создать гибкий учебный план. Например, учащиеся могут получить возможность самостоятельно выбрать учебный предмет, который их интересует, а также методы усвоения новых материалов и решения задач. Это будет способствовать развитию творческих способностей и критического мышления.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект будет оставаться на первом месте среди тенденцией еще несколько лет. Ведь он способствует персонализации учебного процесса, созданию индивидуальных образовательных траекторий, оценке компетенций учащихся и тому подобное.

Кроме того, искусственный интеллект может оказывать детям рекомендации по дальнейшему обучению. Возможно, совсем скоро рядом с "умным домом" появится понятие "умная школа".

Цифровизация

Современным ученикам гораздо удобнее находить, читать и хранить учебные материалы в цифровом формате. Сейчас электронные книги и учебники, учебные пособия – это очень удобно, и они всегда под рукой.

Кстати, исследования показали, что электронные книги с интерактивным контентом позволяют учащимся лучше взаимодействовать с учебным материалом и положительно влияет на эффективность обучения и достижения учеников.