В компании есть собственное мобильное приложение Zogo Finance, которое используют множество школ и предприятий по всей территории США. Приложение имеет геймифицированный подход к обучению и предлагает пользователям различные инструменты для повышения уровня финансовой грамоты.

На тему Заработать, обучая других: как открыть бизнес в сфере финансового образования

Что известно о Zogo Finance

Zogo Finance – приложение, разработанное ведущими финансовыми экспертами страны. Оно имеет несколько образовательных модулей, которые методом игры обучают пользователей всех возрастов содействовать собственному финансовому благосостоянию.

Заручившись поддержкой Stearns Bank, Zogo продолжает набирать обороты, ведь аппетит людей к финансовым знаниям стал особенно заметным после экономического шока, вызванного пандемией COVID-19.

Zogo стремятся сделать финансовое образование веселым, простым и социальным. Обучение помогает лучше понять ключевые финансовые концепции, одновременно привлекая потенциальных клиентов для банков-партнеров.

Более 300 отдельных модулей помогают исследовать, в частности, такие отдельные понятия, как пенсионные накопления, ответственное кредитование и создание бюджета.

Геймифицированное финансовое образование в США / Скриншот сайта Zogo Finance

Кому это интересно

Учебное содержание приложения, одобренное финансовыми профессионалами, прежде всего было разработано для поколения Z, ведь те уже привыкли к требованиям и возможностям дистанционного онлайн-обучения. Каждый модуль занимает всего около 2 минут времени, и подает все главные понятия в простой форме.

Мы хотим способствовать финансовому благосостоянию обычного населения, и невероятно рады, что финансовые учреждения готовы продвигать эту цель вместе с нами. Никто не знает мир финансов так хорошо, как банки и кредитные союзы, а нам остается только подать этот опыт в легкой, доступной и интересной форме,

– заявляет компания Zogo.

К слову, приложение приобрело большую популярность, а его партнерами стали более 100 финансовых учреждений в США.

Актуально Большинство милениалов живут от зарплаты до зарплаты: как это изменить