Пандемия коронавируса повлияла на обучение в школах в разных странах мира. Так, некоторые учебные заведения полностью перешли на дистанционное обучение, другие сочетают онлайн-обучение с очным, а еще некоторые открыли школы для учеников. Как учатся дети в США, Испании и Италии – читайте ниже.

Журналисты издания "Галичина" пообщались с украинками, проживающих в этих странах и выяснили, как там проходит образовательный процесс.

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Дистанционное обучение в Лос-Анджелесе, США

Обучение для сына Марии Паславской началось 18 августа в онлайн-формате. Мальчик Марк посещает "Киндергартен" – это подготовка к первому классу, которая является обязательной. Его родители во время пандемии работают из дома, поэтому постоянно рядом с ребенком.

Школа онлайн выглядит так: 2 – 4 zoom-занятия в день продолжительностью по полчаса. Ежедневно математика, английский и немецкий языки. Дважды в неделю – физкультура и искусство,

– рассказала мама.

Однако, по словам Марии, ребенку не хватает общения со сверстниками. А домашние задания им нужно сделать до 15:00 ежедневно и отправить фото/видеоотчет в Google classroom. Учитель пишет отзывы и комментарии на каждое задание.

Украинка добавила, что пока неизвестно, будут ли в этом году школы работать в обычном формате, все зависит от количества больных и от того, как быстро будет вакцина.

Гибридная школа и компьютеры для учеников в Оксфорде, США

Елена Кушпер, которая живет в маленьком городке Оксфорд, рассказала, что ее 8-летняя дочь Мария пошла в третий класс. Обучение у нее началось 8 сентября, но у каждой школы там свой график.

Елена рассказывает, что перед началом учебного года родителям надо было решить: будут ли они пускать своих детей в учреждение образования или нет. Если выбирают второй вариант, то у них появляется некая государственная организация, которая обеспечит онлайн-обучение для их детей.

В нашей школе гибридное обучение, то есть два дня ученики ходят в школу, остальные дни – онлайн-обучение. Уменьшилась продолжительность школьного дня. Также нет обеда, ученики могут его получают бесплатно, но есть можно только дома,

– сказала мама.

Всем детям ежедневно утром меряют температуру, обрабатывают руки антисептиком. Родители, перед тем как привести ребенка в школу заполняют форму, в которой указывают, нет ли у него симптомов заболевания. Если есть хоть один, ребенок должен остаться дома.

Кроме того, Елена рассказала, что каждому ребенку до начала обучения выдали компьютер домой с установленной учебной программой для домашних заданий и общения с учителями. Родители должны заплатить только страховой взнос за компьютер и приобрести чехол за собственные средства.

Масочный режим в Италии

В районе Венеции Местре уже несколько лет живет Светлана Синишин, дочь которой Софийка пошла в шестой класс местной школы. Учебный год начался там 14 сентября, но само обучение пока идет только 3 часа.

По словам мамы, обязательным атрибутом школьников является защитная маска. На уроках учащиеся могут быть без нее, но обязательной должна быть дистанция в 1-2 метра. Обязательной является обработка рук антисептиком при входе и выходе. Каждый час ученик должен протирать свою парту, а учителя дезинфицировать свои рабочие столы.



Обучение в школе во время карантина / Фото НУШ

Светлана за безопасность своей дочери в школе не переживает. Относительно дистанционного формата обучения, то сейчас о нем не вспоминают и делают все возможное, чтобы школы работали стационарно.

Обучение в формате 50 на 50 в Испании

У украинки Любови Якимовой, которая сейчас живет в испанской деревне Фискали, двое школьников – второклассник Максим и восьмиклассница Диана. Учебный год для ее сына начался 7 сентября, а для дочери – 15, ведь они ходят в разные школы.

Так, во время карантина ученики 1 – 8 классов учатся только в школе, а девятиклассники и старше – в полудистанционном формате. Их делят на две группы, которые учатся по очереди. Старшеклассники по полнедели ходят в школу и изучают программу в дистанционном формате. В то же время родители должны каждое утро измерять детям температуру, а при кашле или насморке оставлять детей дома.