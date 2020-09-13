Уроки на свежем воздухе во время карантина: 5 интересных идей для учителей, как их организовать
Минздрав посоветовал школам на время пандемии проводить уроки по возможности на свежем воздухе, потому что там проще соблюдать физическую дистанцию между детьми. Но как это организовать – читайте несколько идей в материале.
Издание Outdoor Classroom Day собрало множество креативных идей для учителей, которые помогут оригинально провести уроки на улице. И такие варианты точно понравятся всем ученикам.
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На самом деле, по словам экспертов, не так легко организовать уроки на улице, в частности это требует тщательного планирования и подготовки.
Как учителю подготовиться к уроку на свежем воздухе
- Осмотрите окрестности школы
Идеально будет, если школа имеет собственный просторный двор, где и можно поставить парты и провести урок. К тому же заранее составьте с коллегами расписание, кто и когда будет использовать пришкольную территорию для уроков.
Также подойдет и то место, если ваша школа расположена в сельской местности, где рядом есть лес, пруд или река. Зато учителям городских школ стоит принять во внимание парки, скверы или ботанические сады возле школы.
- Сообщите о такой идее урока родителям учеников
Свяжитесь с родителями и расскажите им о ваших конкретных планах на неделю. Ведь семья должна позаботиться о соответствующей одежде для ребенка, дополнительном перекусе или дополнительном карманном антисептике для рук.
- Предупредите детей
Предупредите детей о том, что их урок будет проходить на улице. Ученики должны знать, где будет проходить урок, сколько времени он продлится и какие материалы для этого понадобятся.
Кроме того, эксперты отмечают, что учителя должны подготовить урок на свежем воздухе, учитывая конкретную тему из учебника или тему урока.
5 простых и интересных идей для уроков на свежем воздухе
Отель для жуков
Для этого ученикам понадобится пустая жестянка из-под консервированного горошка или кукурузы, картон, веточки или листья. Такой урок можно провести для учащихся начальных классов в рамках предмета "Я и мир" или "Природа". Это даст детям возможность настоящего приключения в парке или лесу.
Учителя могут проводить уроки на свежем воздухе / Фото apnews
Как провести урок? Попросите детей принести пустую чистую банку (важно, чтобы родители проверили, нет ли на ней острых краев и ребенок не поранился). Затем смастерите со школьниками "отель": пусть каждый ученик положит в банку скрученный картон, веточки, мох и сухие листья.
Далее дети должны оставить эти металлические домики во влажных местах или под деревьями возле школы или дома, и в течение следующих нескольких недель регулярно проверять, не залезли ли туда какие-нибудь гости-жучки. Уже позже на следующем уроке обсудите, каких животных обнаружили там дети.
Мини-экспедиция
Для этого урока понадобится веревка, ножницы, увеличительное стекло или портативный детский микроскоп, блокнот и карандаши. Такой увлекательный урок научит детей быть бдительными и наблюдательными, а также пользоваться простейшими увеличительными приборами.
Для такого урока с детьми лучше всего отправиться в ближайший парк или лес и там исследовать определенный участок. Все увиденное следует записать и зарисовать в дневник экспедиции, в частности это может быть в виде рисунка находок и тому подобное. В конце урока дайте детям возможность поделиться впечатлениями.
Оркестр природы
Для этого понадобится коврик для сидения, блокноты и карандаши, телефоны (если есть). Такой урок позволит детям открыть мир новых звуков. Устройте урок в городском ботаническом саду или лесу. Выберите просторную поляну и предложите каждому ребенку выбрать удобное место. Попросите детей закрыть глаза и послушать звуки природы в течение 1-2 минут.
После этого обсудите, что они услышали, откуда были эти звуки и тому подобное. Также можно предложить детям повторить или сымитировать эти звуки по очереди. Затем расположите детей как оркестр и попробуйте себя в роли дирижера. Советуем записать на смартфон вашу собственную "песню леса".
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Картонная улица
Для этого понадобятся картонные коробки разного размера, канцелярский нож, краски и кисточки.
Для урока можно пойти даже на обычную аллею у входа в школу. Попросите детей принести из дома одну или несколько коробок разного размера. Уже на занятии начните всем классом строить улицу: у кого-то будет магазин, у кого-то – парикмахерская для животных, а кто-то построит автозаправку и тому подобное. Пусть учитель поможет детям вырезать окна и двери канцелярским ножом, а потом пусть дети разрисуют свои здания и напишут на них вывески или названия.
Губка-турнир
Для этого понадобится мел, кухонные губки и ведро с водой. Это необычный способ организовать веселую физическую активность для детей на свежем воздухе (к примеру, на уроке физкультуры).
Так, нарисуйте во дворе школы круглую мишень с красным "яблочком" посередине. На расстоянии нескольких метров поставьте ведро с водой и сгубками. Каждый ученик будет пытаться попасть в центр мишени мокрой губкой.
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