Минздрав посоветовал школам на время пандемии проводить уроки по возможности на свежем воздухе, потому что там проще соблюдать физическую дистанцию между детьми. Но как это организовать – читайте несколько идей в материале.

Издание Outdoor Classroom Day собрало множество креативных идей для учителей, которые помогут оригинально провести уроки на улице. И такие варианты точно понравятся всем ученикам.

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На самом деле, по словам экспертов, не так легко организовать уроки на улице, в частности это требует тщательного планирования и подготовки.

Как учителю подготовиться к уроку на свежем воздухе

Осмотрите окрестности школы

Идеально будет, если школа имеет собственный просторный двор, где и можно поставить парты и провести урок. К тому же заранее составьте с коллегами расписание, кто и когда будет использовать пришкольную территорию для уроков.

Также подойдет и то место, если ваша школа расположена в сельской местности, где рядом есть лес, пруд или река. Зато учителям городских школ стоит принять во внимание парки, скверы или ботанические сады возле школы.

Сообщите о такой идее урока родителям учеников

Свяжитесь с родителями и расскажите им о ваших конкретных планах на неделю. Ведь семья должна позаботиться о соответствующей одежде для ребенка, дополнительном перекусе или дополнительном карманном антисептике для рук.

Предупредите детей

Предупредите детей о том, что их урок будет проходить на улице. Ученики должны знать, где будет проходить урок, сколько времени он продлится и какие материалы для этого понадобятся.

Кроме того, эксперты отмечают, что учителя должны подготовить урок на свежем воздухе, учитывая конкретную тему из учебника или тему урока.

5 простых и интересных идей для уроков на свежем воздухе

Отель для жуков

Для этого ученикам понадобится пустая жестянка из-под консервированного горошка или кукурузы, картон, веточки или листья. Такой урок можно провести для учащихся начальных классов в рамках предмета "Я и мир" или "Природа". Это даст детям возможность настоящего приключения в парке или лесу.



Учителя могут проводить уроки на свежем воздухе / Фото apnews

Как провести урок? Попросите детей принести пустую чистую банку (важно, чтобы родители проверили, нет ли на ней острых краев и ребенок не поранился). Затем смастерите со школьниками "отель": пусть каждый ученик положит в банку скрученный картон, веточки, мох и сухие листья.

Далее дети должны оставить эти металлические домики во влажных местах или под деревьями возле школы или дома, и в течение следующих нескольких недель регулярно проверять, не залезли ли туда какие-нибудь гости-жучки. Уже позже на следующем уроке обсудите, каких животных обнаружили там дети.

Мини-экспедиция

Для этого урока понадобится веревка, ножницы, увеличительное стекло или портативный детский микроскоп, блокнот и карандаши. Такой увлекательный урок научит детей быть бдительными и наблюдательными, а также пользоваться простейшими увеличительными приборами.

Для такого урока с детьми лучше всего отправиться в ближайший парк или лес и там исследовать определенный участок. Все увиденное следует записать и зарисовать в дневник экспедиции, в частности это может быть в виде рисунка находок и тому подобное. В конце урока дайте детям возможность поделиться впечатлениями.

Оркестр природы

Для этого понадобится коврик для сидения, блокноты и карандаши, телефоны (если есть). Такой урок позволит детям открыть мир новых звуков. Устройте урок в городском ботаническом саду или лесу. Выберите просторную поляну и предложите каждому ребенку выбрать удобное место. Попросите детей закрыть глаза и послушать звуки природы в течение 1-2 минут.

После этого обсудите, что они услышали, откуда были эти звуки и тому подобное. Также можно предложить детям повторить или сымитировать эти звуки по очереди. Затем расположите детей как оркестр и попробуйте себя в роли дирижера. Советуем записать на смартфон вашу собственную "песню леса".

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Картонная улица

Для этого понадобятся картонные коробки разного размера, канцелярский нож, краски и кисточки.

Для урока можно пойти даже на обычную аллею у входа в школу. Попросите детей принести из дома одну или несколько коробок разного размера. Уже на занятии начните всем классом строить улицу: у кого-то будет магазин, у кого-то – парикмахерская для животных, а кто-то построит автозаправку и тому подобное. Пусть учитель поможет детям вырезать окна и двери канцелярским ножом, а потом пусть дети разрисуют свои здания и напишут на них вывески или названия.

Губка-турнир

Для этого понадобится мел, кухонные губки и ведро с водой. Это необычный способ организовать веселую физическую активность для детей на свежем воздухе (к примеру, на уроке физкультуры).

Так, нарисуйте во дворе школы круглую мишень с красным "яблочком" посередине. На расстоянии нескольких метров поставьте ведро с водой и сгубками. Каждый ученик будет пытаться попасть в центр мишени мокрой губкой.