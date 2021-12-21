"Ибо евреи испортили Рождество": в США учительница заставляла детей воспроизводить Холокост
Источник:The Washington Post
В Вашингтоне учительница заставляла школьников воспроизводить события Холокоста. Что интересно, это были даже не старшеклассники, а ученики третьего класса – начальной школы.
Детям сказали притворяться Адольфом Гитлером. Также школьники копали братские могилы, имитировали стрельбу и смерть в газовой камере.
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Недопустимые роли
Учительница самостоятельно раздала детям роли. Одному мальчику-еврею она сказала сыграть Адольфа Гитлера, а в конце сделать вид, что он совершает самоубийство. Еще один школьник должен был делать вид, будто едет в поезде в концлагерь. Затем ему также нужно было изобразить свою якобы смерть в газовой камере.
Также мальчик должен был имитировать стрельбу в своих одноклассников.
"Ибо евреи испортили Рождество"
Учительница оскандалилась не только идеей, но и своими заявлениями. Дети спрашивали ее, почему немцы устроили Холокост. В то же время у педагога было возмутительное объяснение: "Потому что евреи испортили Рождество".К слову! Можно сделать вывод, что учительница полностью понимала, что ее действия недопустимы, ведь женщина просила детей никому не говорить о такой игре.
Реакция директора школы
Директор школы Скотт Берковиц сказал, что учительница совершила совершенно непрофессиональные действия. Он признал всю серьезность ситуации.
От учеников никогда нельзя требовать воспроизводить или изображать какие-либо зверства, особенно Геноцид, войну или убийство,
– отметил Берковиц.
С детьми общались школьные психологи, а учительницу отстранили от работы на период расследования.
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