Детям сказали притворяться Адольфом Гитлером. Также школьники копали братские могилы, имитировали стрельбу и смерть в газовой камере.

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Недопустимые роли

Учительница самостоятельно раздала детям роли. Одному мальчику-еврею она сказала сыграть Адольфа Гитлера, а в конце сделать вид, что он совершает самоубийство. Еще один школьник должен был делать вид, будто едет в поезде в концлагерь. Затем ему также нужно было изобразить свою якобы смерть в газовой камере.

Также мальчик должен был имитировать стрельбу в своих одноклассников.

"Ибо евреи испортили Рождество"

Учительница оскандалилась не только идеей, но и своими заявлениями. Дети спрашивали ее, почему немцы устроили Холокост. В то же время у педагога было возмутительное объяснение: "Потому что евреи испортили Рождество".

К слову! Можно сделать вывод, что учительница полностью понимала, что ее действия недопустимы, ведь женщина просила детей никому не говорить о такой игре.

Реакция директора школы

Директор школы Скотт Берковиц сказал, что учительница совершила совершенно непрофессиональные действия. Он признал всю серьезность ситуации.

От учеников никогда нельзя требовать воспроизводить или изображать какие-либо зверства, особенно Геноцид, войну или убийство,

– отметил Берковиц.

С детьми общались школьные психологи, а учительницу отстранили от работы на период расследования.

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