Детям сказали притворяться Адольфом Гитлером. Также школьники копали братские могилы, имитировали стрельбу и смерть в газовой камере.
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Недопустимые роли
Учительница самостоятельно раздала детям роли. Одному мальчику-еврею она сказала сыграть Адольфа Гитлера, а в конце сделать вид, что он совершает самоубийство. Еще один школьник должен был делать вид, будто едет в поезде в концлагерь. Затем ему также нужно было изобразить свою якобы смерть в газовой камере.
Также мальчик должен был имитировать стрельбу в своих одноклассников.
"Ибо евреи испортили Рождество"
Учительница оскандалилась не только идеей, но и своими заявлениями. Дети спрашивали ее, почему немцы устроили Холокост. В то же время у педагога было возмутительное объяснение: "Потому что евреи испортили Рождество".
Реакция директора школы
Директор школы Скотт Берковиц сказал, что учительница совершила совершенно непрофессиональные действия. Он признал всю серьезность ситуации.
От учеников никогда нельзя требовать воспроизводить или изображать какие-либо зверства, особенно Геноцид, войну или убийство,
– отметил Берковиц.
С детьми общались школьные психологи, а учительницу отстранили от работы на период расследования.
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