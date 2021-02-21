В статье 35 Конституции прописано, что школа отделена от церкви и любых религиозных организаций. Но с легкой руки Министерства образования Украины христианскую этику могут начать преподавать ученикам 5 – 6 классов.

Позиция родителей, которые против преподавания христианской этики в школах

Киевлянин Николай – отец 5-классника. Мужчина, как и сотни других родителей, против того, чтобы уроки под названием "Этика", или "Курсы нравственной направленности" стали обязательными.

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Именно это и предлагает Министерство образования. В ведомстве подчеркнули, что речь идет не о религии. Впрочем, в учебных пособиях родители уже нашли упоминания о молитвах и христианские праздники.

Поэтому Николай не понимает, почему чиновники заставляют детей посещать такие уроки – вопреки Конституции и еще оплаченные налогоплательщиками.

Введение именно христианской этики – это неправильно. Тратить государственные средства, чтобы изучать Библию некорректно,

– рассказал киевлянин.

По словам Николая, в школах можно преподавать религиоведение, чтобы ученики изучали различные религии.

"Когда пишут в учебнике, что человека создал Бог, то у меня вопрос – что они будут делать в 11 классе на биологии при изучении теории эволюции", – отметил мужчина.

Кроме содержания учебников, родителей беспокоят еще несколько моментов:

будут ли преподавать предмет детям, родители которых исповедуют не христианство, а другие религии;

как измерять оценками успешность по этой дисциплине, ведь они будут влиять на общий балл аттестата.

Соучредитель общественной организации "Родители SOS" Елена Парфенова считает, что этика не должна быть обязательной, а родители должны самостоятельно решать, что и как будут изучать их дети.

В МОН заверили, что христианская этика не является обязательным предметом

В Министерстве образования и науки объяснили, христианская этика в школах не станет обязательной. По крайней мере об этом заявил министр Сергей Шкарлет.

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А школы смогут самостоятельно формировать различные варианты преподавания – в зависимости от детей, которые в ней учатся.

Есть дисциплина "Этика", в типичной образовательной программе она указана. А преподаватель или школа на основе этого документа могут формировать различные варианты предмета,

– прокомментировал Сергей Шкарлет.

В то же время директор столичного лицея Юрий Киньков уверяет, внедрение христианской этики обязательным предметом в школах не планируют. Ведь у детей и так большая загруженность другими уроками.

Пока этику в школах преподают факультативно. Для этого предмета есть несколько программ, среди них самая популярная – "Основы христианской этики", которую и предлагали сделать обязательной.

Справка. Курс рассчитан на учеников с первого по одиннадцатый класс. Сейчас предмет преподают в трети украинских школ, в основном – в Западной Украине.