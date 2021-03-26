Глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным для изучения в школе.

Шкарлет во время брифинга пояснил, что, согласно закону, школа самостоятельно принимает решение о включении в образовательную программу таких предметов, как например, "этика", "Культура добрососедства" или другие курсы морального направления.

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Шкарлет подчеркнул, что христианская этика не может быть обязательным предметом в школе.

Предмет "Основы христианской этики", вокруг которого так долго ведутся дискуссии, не может быть обязательным для изучения,

– подчеркнул министр образования.

Отметим, что еще раньше Сергей Шкарлет опроверг миф об обязательности христианской этики и подчеркнул, что школы и учителя самостоятельно будут формировать программу обучения.

К слову, во Львове учительница проводила службу на уроках христианской этики в 5 классе. Это возмутило родителей учеников, ведь учительница превратила урок в богослужение и проповедь. Детали и видео можно посмотреть по этой ссылке.