Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины написало письмо с предложением запустить курс по крымскотатарскому языку на базе сервиса Duolingo.

В письме МинВОТ говорится о том, что в Украине на крымскотатарском языке общаются более 300 тысяч человек, а во всем мире – это около 6 миллионов, сообщает издание "Радио Свобода".

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В Министерстве убеждены, что запуск курса по изучению крымскотатарского языка на платформах Duolingo вызовет общественный интерес к продукту, а также поможет школьникам и студентам в изучении языка.

Мы обращаемся к вам с предложением – рассмотреть возможность запуска курса по изучению крымскотатарского языка на платформе Duolingo. Мы подтверждаем готовность привлечь со своей стороны специалистов и ученых к работе с платформой Duolingo,

– говорится в письме.

МинВОТ считает, что это будет способствовать популяризации крымскотатарского языка во всем мире и в итоге станет вкладом в культурное наследие коренного крымскотатарского народа Украины.

Добавим, что представители Duolingo пока не прокомментировали просьбу украинского министерства.

Известно, что ранее Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий также обратилось к корпорации Google с просьбой включить крымскотатарский язык в сервис Google Translate. Так как согласно классификации ЮНЕСКО, крымскотатарский язык относится к языкам, которые находятся под серьезной угрозой.