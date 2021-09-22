Хотят закрыть садики и начальные школы, – депутат о нюансах новых правил карантина

Депутат Юлия Гришина заметила несколько проблем в новых правилах адаптивного карантина. По ее словам, они при введении желтой и красной зоны не предусматривают работу младшей школы, садиков и специальных школ.

Поэтому, если там не будет вакцинировано более 80% персонала, то эти заведения просто закроют на карантин.

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"Если завтра эти учебные заведения будут закрыты, то большинство родителей не сможет выйти на работу. Они вынуждены будут остаться дома с детьми", – написала депутат.

Юлия Гришина сообщила, что говорила об этом с министром образования Сергеем Шкарлетом, и он понимает эту проблему.

По последней информации, сегодня на заседании правительство рассмотрит внесение изменений,

– написала она.

Хотя ранее Сергей Шкарлет уверял, что даже при высоком уровне заболеваемости COVID-19, то есть даже красном уровне карантина, воспитанники детских садов, учащиеся 1 – 4 классов и учащиеся инклюзивно-ресурсных центров смогут ходить в школу.

К слову, первый заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годык заявил, что школам в городах, которые попали в желтую зону карантина, запретили работать дистанционно. Причиной этого стал низкий уровень вакцинирования преподавателей.

Правила работы школ в желтой зоне

В желтой зоне карантина, которая вступает в действие с 23 сентября, очно разрешено работать учебным заведениям, где по крайней мере 80% работников имеют COVID-сертификат:

"желтый" COVID-сертификата, который подтверждает прививку первой дозой вакцины;

"зеленый" COVID-сертификата, который подтверждает полный курс вакцинации;

международное свидетельство о вакцинации;

справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);

COVID-сертификат о выздоровлении лица от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

Текст публикации Юлии Гришиной:

В новых правилах адаптивного карантина есть существенная проблема! При введении желтой и красной эпидзоны они не предусматривают работу младшей школы, садиков и специальных школ. Если вакцинировано менее 80% персонала.

Если завтра эти учебные заведения будут закрыты, то большинство родителей не сможет выйти на работу. Они вынуждены будут остаться дома с детьми. Говорила об этом с министром образования и он понимает проблему. Кабмин рассмотрит внесение соответствующих изменений.