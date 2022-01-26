Парня разоблачили и провели с ним беседу. Он признался, что просто "хотел развлечься и проверить, как отреагируют спецслужбы".

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Ребенку разъяснили, что такое поведение недопустимо. Ведь на проверку сообщений, даже сомнительных, всегда привлекаются специалисты, которых в это время ждут люди, нуждающиеся в реальной помощи.

Кроме того, это стресс как для тех, кто должен эвакуироваться из "заминированного" здания, так и для их близких. В частности – родителей учеников, которые вынуждены бросать все дела и забирать своих детей домой.

Что сказал ученик

Одиннадцатиклассник ответил, что совершил не очень хороший поступок, когда позвонил в полицию с ложным сообщением.

Я даже не сказал название учебного заведения и сразу бросил трубку. Считал, что полиция не станет проверять такое сообщение, но ошибся. Не повторяйте мои действия. Я не думал, что делаю, и мне стыдно,

− заявил подросток.

По словам полицейских, ранее парня не привлекали к ответственности.

Парень в шутку "заминировал" школу в Одесской области / Видео полиции

Накажут ли ученика? За этот поступок подростка следователи открыли производство по статье №259 Уголовного кодекса Украины. Мобильный телефон, с которого он звонил, изъяли.

Поскольку ребенок еще не достиг возраста уголовной ответственности, то за этот вид преступления к ответственности привлекут его родителей.

Какое наказание за псевдоминирование? За сообщение о фейковом минировании предусмотрена ответственность в виде разного срока лишения свободы. За подобные поступки детей к административной ответственности будут привлечены их родители (им придется уплатить штраф). В то же время за реальное минирование здания предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет. А если такие действия привели к тяжелым последствиям или совершены во второй раз – грозит от 4 до 8 лет заключения.

К слову, в учебных заведениях и вокруг них часто случаются чрезвычайные ситуации. Именно от умений и навыков учеников и учителей зависит их жизнь и здоровье. Как действовать в различных чрезвычайных ситуациях – читайте в статье.