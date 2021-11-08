Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования “Всеукраинский омнибус”, проведенного исследовательской компанией Active Group в октябре 2021 года.

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Как хорошо украинцы знают украинский язык

Украинцы так оценили свой уровень владения украинским языком:

23,4% – "отлично",

36,2% – "хорошо",

27,5% – "удовлетворительно",

9,5% – "неудовлетворительно",

еще 3,5% респондентов не определились с ответом.



Как украинцы оценивают свой уровень владения языком / Инфографика Active Group

Стали ли люди в вашем населенном пункте больше пользоваться украинским языком в течение последних лет? Каждый второй украинец (53,3%) ответил, что ситуация не изменилась.

По мнению 3,3% опрошенных, украинским стали пользоваться значительно больше, а по мнению 30,4% – немного больше. Еще 6,7% респондентов считают, что украинским в их городе или селе стали пользоваться чуть меньше.

Отношение к экзамену по языку для госслужащих

Исследователи выяснили отношение украинцев к экзаменам на знание языка для чиновников. Так, более 85% респондентов поддерживают идею обязательного экзамена на знание украинского языка.

Большинство (64,8%) граждан считают, что госслужащие должны также сдавать экзамен на знание английского, 14% – другого европейского языка, 11,9% – русского языка.



Поддерживают ли украинцы языковой экзамен для чиновников / инфографика Active Group

Полную презентацию с результатами исследования можно скачать по ссылке.

Отметим, что исследование проводилось компанией Active Group 20 – 24 октября 2021 года методом CATI (телефонные интервью по анкете) по всей территории Украины за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 1200 респондентов.

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К слову, в Украине активно проводят экзамены на знание украинского языка среди претендентов на государственные должности. Так, за первые два месяца Нацкомиссия по стандартам государственного языка выдала 22 265 сертификатов. Доля тех, кто провалил экзамен, составляла 15%.