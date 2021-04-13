Педагог написала об этом в комментариях к публикации сотрудницы благотворительного фонда "Харьков с тобой" Елены Рофе в фейсбуке. Женщина в сообщении разместила пост журналиста Александра Михельсона о "двух видах "полезных идиотов" для Кремля".

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В заметке журналиста говорится следующее: "Одни считают, что Путин лезет в Украину, потому что здесь есть русскоязычные, а не было бы русскоязычных – не лез бы. Вторые считают, что Путин лезет в Украину, потому что здесь притесняют русскоязычных, а не ущемляли бы – не лез бы".

К обсуждению подключилась и преподаватель харьковского вуза Наталья Семейкина. Она в комментах назвала такие рассуждения автора "випендрежем" и ничем больше, и поделилась своим мнением относительно войны на Донбассе.

А куда лезут не русскоязычные?... Полезли на Донбасс Турчинов и вся банда. У меня там полно студентов, пишущих правду. Хорошо, что есть Путин, может всех не добьют,

– заявила Семейкина.



Скриншот поста и комментарии Натальи Семейкиной

Елена Рофе напомнила доценту, что после развала СССР и восстановления Украиной независимости в 1991 году Донецкая и Луганская области полностью вошли в состав государства.

"Это украинские территории, о чем было, в частности, указано и в Будапештском договоре. Если кто-то туда и "полез", так это именно российские войска, которые нарушили государственные границы и все возможные международные соглашения. А точнее, войска оккупировали часть Донецкой, Луганской областей и Крым", – ответила она.

Когда другие возмущенные пользователи в сети назвали преподавательницу вуза "ватной", "сепаркой", она начала критиковать Украину, в том числе озвучивая тезисы кремлевской пропаганды.



Скриншот комментариев к сообщению

Добавим, что на своей фейсбук-странице Семейкина этой зимой публиковала рассказ одного из "ДНРовцев" о крахе украинской экономики.

К слову, ранее профессор университета Драгоманова Евгения Бильченко раскритиковала новый закон о языке и обнародовала ряд скандальных заявлений как "представитель российской цивилизации". Кроме того, Бильченко назвала Украину тоталитарным государством. Детали скандала – читайте по ссылке.