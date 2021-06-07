Хорошие знания и немного везения: как украинцам заработать на фондовых биржах

Каждый украинец, который имеет хотя бы несколько тысяч гривен сбережений, может инвестировать их в акции крупных международных корпораций. Приобрести долю компаний можно как на украинских, так и на мировых фондовых биржах.
Хотя бы частично стать владельцем Facebook, Tesla, BMW, Apple или Boeing можно путем покупки ценных бумаг на иностранных биржах. На сегодня гражданам Украины открыт доступ к более 30 таких площадок.
Детальнее Фондовые биржи в Украине и мире: что это и как работает
Как это работает
Просто так приобрести акции гражданину Украины непосредственно на фондовой бирже будет довольно сложно, однако ему готовы предложить свои услуги фирмы-посредники, которых в нашей стране существует уже довольно много.
За небольшие комиссионные, а иногда и вообще без них (в зависимости от вида ценных бумаг), компании предлагают украинцам становиться участниками фондовых рынков и получать прибыль пропорционально их взносам.
Однако сначала украинцам необходимо открыть в брокерской фирме свой счет, после чего они становятся полноценными участниками торгов.
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Прибыль и экономика
Успешность биржевой торговли будет зависеть от уровня финансовой грамоты инвестора, а также от банального везения. Покупая акции иностранных компаний на международных площадках, украинцы поддерживают экономику стран, в которых расположены эти биржи, а не украинскую.
При этом обвинять соотечественников не справедливо, ведь условия торгов на международных площадках часто выгоднее, чем на украинских. Доходность от акций достигает в среднем 10%.
Доходность акций на иностранных фондовых биржах / Фото Unsplash
В Украине депозитные проценты, особенно в иностранной валюте, значительно меньше. Альтернатива – облигации внутреннего государственного займа, однако крупные инвесторы относятся к ним настороженно, опираясь на нестабильность украинской экономики.