Новое исследование показало, что дети, которые имеют хорошие отношения со своим учителем, реже имеют антисоциальное поведение, когда взрослеют.

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Ученые определили, что теплые отношения с воспитателем защищают от возможных правонарушений, совершенных ребенком.

Как хороший учитель влияет на детскую преступность

Исследователи из Эдинбургского университета протестировали почти полторы тысячи школьников, которые недавно изменили учителя. Ученые рассматривали поведение детей от 9 до 10 лет, которые перешли в другую школу или к которым пришел новый преподаватель.

Во время эксперимента исследовали детей, которые имели лучшие отношения со своим новым учителем и, соответственно, хуже.



В эксперименте принимали участие дети от 9 до 10 лет / Фото Unsplash

Ученые сравнили уровень преступности и насилия каждого ребенка в возрасте 13, 15 и 17 лет. Команда использовала собранные данные с тех пор, когда детям было 11 лет, чтобы оценить свои отношения со своими новыми учителями.

Когда ребенку исполнялась определенное количество лет, им давали анкету, где они рассказывали о своем агрессивном или антисоциальном поведении:

Кражи (дома, в школе или в магазине).

Драки с одноклассниками или прохожими.

Вандализм.

По результатам, дети с лучшим качеством отношений "учитель-ученик" в возрасте 11 лет сообщили о меньшем количестве правонарушений до 17 лет, чем те, у кого отношения хуже. Подростки, которые имели лучшие отношения со своим учителем, также сообщили, что были менее агрессивными и жестокими в 17 лет.

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Авторитет учителя сильнее родительского

Даже после учета различных типов отцовства, воспитания в семье и психологических проблем результаты исследования оставались неизменными.

Ученые сообщили, что связи учителя с учениками в детстве оказывают значительное влияние на поведение молодежи в подростковом возрасте.

Позитивное восприятие отношений, ощущение поддержки и понимания учителем имеет силу защитить молодежь от вмешательства в нарушение правил, таких как правонарушение и насилие,

– отметил доктор Ингрид Обсут из Школы здравоохранения в Эдинбурге.



Учителя сильно влияют на поведение подростков / Фото Unsplash