Председатель родительского комитета рассказала, что родители в знак протеста не пускают детей на уроки. Так они пытаются добиться отчисления дебошира.

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По словам женщины, пятиклассник Владимир уже четыре года запугивает учеников младшей школы и своего учителя, и продолжает это делать уже в средней школе.

Лицей сначала отказал парню в переводе в 5 класс, но не из-за поведения, а из-за низкого уровня знаний. Но мать школьника пожаловалась в управление образования, и там решили, что лицей таки должен его принять,

– отметила председатель родительского комитета.

Как 5-классник запугивает лицей

Родители рассказали, что он недавно бросил в голову однокласснице свинец, из-за чего она получила сотрясение мозга. "После этого управление образования почему-то решило перевести его в наш класс, однако его поведение ожидаемо не изменилось", – добавляют взрослые.

Кроме того, пятиклассник приносит в школу нож, газовый баллончик и сигареты, всех запугивает.

Учеников запугивает, учителям – угрожает. "Он запугивает, бьет других учеников, крадет их вещи. Авторитетов в школе у него нет. Он угрожает учительнице :"Я знаю, где ты живешь, ходи и оглядывайся", – говорит женщина.

А вот родители дебошира сына полностью поддерживают. Папа парня якобы принадлежит к одной из полтавских криминальных группировок. Об этом знают в школе, а потому боятся задевать 5-классника.

Председатель родительского комитета отметила, что ювенальная полиция в курсе проблемы, потому что патрульные не раз приезжали на вызовы в лицей. Но, по ее словам, правоохранители пока не могут помочь – правда, причин не указывает.

Родители не пускают детей в школу

Женщина отметила, что сегодня родители будут просить управление образования освободить лицей от дебошира, ведь его одноклассники боятся ходить на уроки.

В знак протеста мы решили, что сегодня наши дети не придут на уроки до того времени, пока будет существовать угроза их жизни и здоровью. Если нам не помогут в управлении, мы будем писать письмо в МОН и сейчас озвучиваем проблему через СМИ,

– сказала председатель родительского комитета.

К слову, в Каховке Херсонской области перед судом предстанет ученик 7 класса за избиение десятиклассника. Парень, которому на самом деле 17 лет, ударил старшеклассника на перемене в грудь, что тот какое-то время не мог дышать. Детали инцидента – читайте в статье.