В Хмельницком учительница травила учеников: выгоняла с уроков, заставляла бегать, материла
В Хмельницком осудили учительницу физкультуры школы №7 за систематический буллинг учеников. Она ругалась на детей нецензурными словами, выгоняла их с уроков, занижала оценки и отказывала в медицинской помощи.
Буллинг от учительницы продолжался с 2019 года. О травле учеников педагогом суд рассматривал два дела, и в обоих случаях ее признали виновной.
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Как учительница физкультуры травила учеников
В первом деле речь идет о таких случаях травли:
- Учительница занижала ученице оценки, аргументируя это тем, что она отличница.
- Позже эту же девочку учительница выгнала из спортивного зала, кричала, насмехалась, угрожала вызвать полицию.
Отмечается, что из-за этого ученица категорическая отказывается ходить на уроки физкультуры. А согласно заключению практического психолога, "находится в встревоженном состоянии, скованная, напряженная".
Во втором деле речь идет о таких случаях:
- Учительница заставляла другую ученицу бегать и ходить по кругу. Из-за этого девочке стало плохо, кроме того, она чувствовала себя униженной.
- У ученицы на уроке поднялось давление, появилась тахикардия, она побледнела. Но учительница проигнорировала ее потребность в медицинской помощи.
- Учительница выгнала ученицу с урока, вытолкнув за дверь, и сопроводила свои действия нецензурной лексикой.
Девочка испугалась и начала задыхаться. Из-за этого случая у нее потом ухудшился сон, появилось "состояние высокой тревожности" перед учительницей,
– говорится в сообщении суда.
В обоих делах упоминается, что пострадавшие – ученицы 8-Б класса. В каждом случае учительницу признали виновной, она должна оплатить по 850 гривен штрафа и 454 гривен судебного сбора.
В суд преподавательница не явилась, о причинах своего отсутствия не сообщила. Останется ли она работать в школе – пока неизвестно.Обратите внимание! В школе на Прикарпатье ученикам грозят поставить их на учет в полицию, если они не будут слушать педагогов или посмотрят во время урока в телефон. Родителей возмущают методы, которыми директор наказывает учеников за нарушение дисциплины. Детали – читайте здесь.