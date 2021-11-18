Буллинг от учительницы продолжался с 2019 года. О травле учеников педагогом суд рассматривал два дела, и в обоих случаях ее признали виновной.

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Как учительница физкультуры травила учеников

В первом деле речь идет о таких случаях травли:

Учительница занижала ученице оценки, аргументируя это тем, что она отличница.

Позже эту же девочку учительница выгнала из спортивного зала, кричала, насмехалась, угрожала вызвать полицию.

Отмечается, что из-за этого ученица категорическая отказывается ходить на уроки физкультуры. А согласно заключению практического психолога, "находится в встревоженном состоянии, скованная, напряженная".

Во втором деле речь идет о таких случаях:

Учительница заставляла другую ученицу бегать и ходить по кругу. Из-за этого девочке стало плохо, кроме того, она чувствовала себя униженной.

У ученицы на уроке поднялось давление, появилась тахикардия, она побледнела. Но учительница проигнорировала ее потребность в медицинской помощи.

Учительница выгнала ученицу с урока, вытолкнув за дверь, и сопроводила свои действия нецензурной лексикой.

Девочка испугалась и начала задыхаться. Из-за этого случая у нее потом ухудшился сон, появилось "состояние высокой тревожности" перед учительницей,

– говорится в сообщении суда.

В обоих делах упоминается, что пострадавшие – ученицы 8-Б класса. В каждом случае учительницу признали виновной, она должна оплатить по 850 гривен штрафа и 454 гривен судебного сбора.

В суд преподавательница не явилась, о причинах своего отсутствия не сообщила. Останется ли она работать в школе – пока неизвестно.

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