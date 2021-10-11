В Хмельницком школьники уйдут на каникулы раньше: дата и причина

Уже вскоре в школах Хмельницкого начнутся каникулы. В этом году осенние каникулы в МОН предлагали ввести с 25 октября, однако в Департаменте образования и науки Хмельницкого их решили перенести на неделю.

Поэтому, школьники Хмельницкой общины пойдут на отдых быстрее, чем планировалось. В школах каникулы продлятся с 18 по 24 октября.

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Почему перенесли каникулы? Такое решение приняли в Департаменте образования и науки Хмельницкого из-за длительных праздничных выходных накануне.

Даты проведения каникул школы определяют самостоятельно решением педсовета. Однако мы рекомендовали начать каникулы с 18 октября. Поскольку у нас будут дополнительные праздничные выходные 14 – 15 октября, дети смогут дольше отдыхать,

– говорят в ведомстве.

Прислушаются ли все школы общины к рекомендациям педагогов – пока неизвестно. Говорят, окончательное решение школы обнародуют в течение следующих двух дней.

В то же время заместитель городского головы Михаил Кривак добавил, что минимум две школы в Хмельницком все же будут учиться по другому графику. Так, на неделю позже, с 25 октября, каникулы стартуют в школах, с которыми помещения делят садики – это УВК №31 и НПО №1.

Какие еще города перенесли каникулы для учеников

В Харькове и области решили ввести школьные каникулы с 18 октября. Это сделали для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Так, дети будут отдыхать с 14 октября до 24 октября. А уже 25 дети выйдут на учебу.

В школах Винницкой области осенние каникулы также начнутся раньше – с 18 октября и продлятся до 24 октября включительно. Все для того, чтобы не разрывать выходные.

К слову, в других областях планируют осенние каникулы ввести традиционно, которые и рекомендовали в МОН – с 25 по 31 октября 2021 года. Однако школы могут по своему усмотрению перенести каникулы на другие даты или увеличить их продолжительность.