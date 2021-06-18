Занятия будут проходить по 4 с половиной часа в день, и являются бесплатными. Преподавателями станут лучшие знатоки иностранного языка и передовые украинские бизнес-тренеры.

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Детали образовательной инициативы

Обучение учеников проведут в Smart Finance – местной школе финансовой грамотности и английского языка. Проект инициирован Хмельницким городским советом уже второй раз, и создан для школьников региона, которые желают определиться со своим жизненным путем.

Впереди учеников ждут 2 недели практикумов, направленных на развитие предпринимательских и карьерных компетенций, а также на повышение уровня английского языка.

На занятиях дети научатся основам финансовой грамотности, правильному обращению с деньгами, посетят мероприятия от школ Freedom и МВА. Также предусмотрены экскурсии на ряд действующих предприятий города.

Совет! Необязательно ехать в Хмельницкий, чтобы развивать собственные навыки финансовой грамотности и изучать английский язык.



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К слову, всего на участие в летнем курсе в Хмельницком поступило около сотни анкет, однако из них отобрали только 37, сформировав 3 отдельные группы учащихся.