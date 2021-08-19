В Хмельницкой области учительница, которую уволили за буллинг ученицы, возобновилась в школе

Учительницу начальных классов Инну Гречанюк из Каменца-Подольского, которую в мае обвинила в буллинге ученица 2 класса, снова приняли на работу в школу №14, с которой уволили. Дело женщина обжаловала в суде и рассказала, что произошло на самом деле.

Инна Гречанюк рассказала, что Каменец-Подольский суд закрыл нарушенное административное производство против нее, поскольку не нашел в ее действиях правонарушения.

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История с буллингом ученицы 2 класса

Родители учеников школы №14 пожаловались на учительницу городскому голове и подали на нее заявление в суд. По их словам, учительница била детей и запихнула в рот ученицы лист бумаги.

Сергей Гладунов, отец другой школьницы, отметил, что на следующий день после инцидента группа родителей пошла жаловаться на учительницу к мэру.

"Одни родители ушли, никому ничего не сказали. Мы были удивлены этой всей ситуацией. Потому что Инна Николаевна – хороший педагог, учитель на своем месте, все дети – за ней", – говорит мужчина.

Тогда учительницу временно отстранили от учебы. Инна Гречанюк говорит, что из-за давления уволилась с работы по собственному желанию, и после этого начался буллинг против нее.



Учительница Ирина Гречанюк / Фото "Суспильне"

Родители направили дело в суд. На четыре судебные заседания родители девочки не являлись. Впоследствии учительница подала апелляцию, чтобы восстановиться в должности.

Что произошло на самом деле

По словам Инны Гречанюк, девочка в классе сидела за второй партой. Дети передавали записки.

Она взяла ту записку и запихнула в рот. Мне было неприятно, страшно, может, она съест эту записку? Это же ребенок, это же ответственность за него. Я подошла, подставила руку, а она выплюнула записку, я выбросила ее. Это был такой маленький кусочек бумаги,

– говорит учительница.

После того случая Инна Гречанюк общалась с родителями девочки, пыталась уладить конфликт, предлагала встретиться и поговорить. На что получила ответ: "Нет, нет необходимости приезжать".

На следующий день учительница пыталась поговорить с ребенком. На утренней встречи она сказала: "Вчерашний день закончился безрадостно. И очень неприятно на душе. И я стану на колени перед тобой". Инна Гречанюк подошла и обняла девочку.

Что говорят дети? Юлия Крамаренко, дочь которой сидела рядом с девочкой за одной партой, защитила учительницу. Она рассказала, что от учительницы были многочисленные замечания: "Пожалуйста, не делай так". Школьница просто не слушала.

Учительницу снова приняли на работу

Инна Гречанюк показала заявление о приеме на работу, где указано: "Принять Гречанюк Инну Калистратовну на должность учителя начальных классов УВК №14 с 19 августа 2021 года".

Учительница говорит, что понимает и радость, и ответственность, и серьезность этого приказа.



Инну Гречанюк восстановили на работе / Фото "Суспильне"

Директор школы №14 Николай Кирик рассказывает, что за время работы Инны Гречанюк в школе подобных ситуаций не было. "Наши все документы пошли в суд, поэтому там и спрашивайте, почему они так признали. Мы принимаем ее на работу с 19 августа", – говорит директор.

К слову, учительница Солонковской школы Надежда Волощук заставила семиклассника съесть бумажный самолетик, а затем угрожал ему ножом. После публичной огласки ее уволили с работы и признали виновной. Однако суд учительницу просто оштрафовал на 850 гривен.