Хищение на школьных стульях: прокуратура сообщила о подозрении четвертому фигуранту схемы

Печерская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении четвертому фигуранту дела о хищении на школьных стульях. Говорится о ФЛП, который своими действиями способствовал хищению бюджетных денег.

Решение в рамках производства о растрате и присвоении денег, выделенных на закупку школьной мебели, 18 октября приняла Печерская окружная прокуратура Киева.

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Четвертому фигуранту дела сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении четвертому фигуранту дела о хищении на школьных стульях – ФЛП, который своими действиями способствовал хищению бюджетных денег в особо крупных размерах.

Информация о предыдущих подозрениях

В рамках этого производства прокуратура 16 августа 2021 года сообщила о подозрении победителю тендера. А 13 октября подозрения объявили начальнику Управления образования Печерской РГА и его заместителю.

Схема хищения на школьных стульях: что известно

Ранее Управление образования и инновационного развития Печерской РГА заключило с победителем тендера договор о поставке школьных стульев в количестве 1 470 штук на общую сумму 940 800 гривен.

Однако правоохранители выяснили, что поставленная мебель не соответствует техническим требованиям проведенных публичных закупок, а ее стоимость завышена более чем в два раза.

Это в результате привело к убыткам бюджета Киева на сумму свыше 450 тысяч гривен.

Во время досудебного расследования установили, что победитель тендера, а также участник, который его проиграл, подавали документы с одного IP-адреса, создавая видимость конкуренции.

Кроме того, подозреваемый до заключения договора подряда обеспечил приобретение на подставное лицо у реального производителя 1 470 стульев по цене 291 гривна. Далее он фиктивно продал их победителю тендера по завышенной стоимости, хотя фактически стулья были у производителя. Так подозреваемый способствовал преступным действиям сотрудников Управления образования и инновационного развития Печерской РГА.

Текст сообщения Киевской городской прокуратуры:

В понедельник, 18 октября 2021 года, Печерской окружной прокуратурой Киева в рамках производства о растрате и присвоении средств, выделенных на закупку школьной мебели, сообщено о подозрении четвертому фигуранту – физическому лицу предпринимателю, который своими действиями способствовал хищению бюджетных средств в особо крупных размерах.

Как сообщалось, Управление образования и инновационного развития Печерской РГА заключило с победителем тендера договор о поставке школьных стульев в количестве 1 470 шт. на общую сумму 940 800 грн (то есть 640 гривен за единицу). При этом установлено, что поставленная мебель не соответствует техническим требованиям проведенных публичных закупок, а ее стоимость завышена более чем в два раза.

Указанные действия повлекли убытки столичному бюджету на сумму более чем 450 тысяч гривен.

В ходе досудебного расследования установлено, что победитель тендера, а также участник, который его проиграл, подавали документы с одного IP-адреса, создавая таким образом видимость конкуренции.

Кроме того, следствием установлено, что подозреваемый до заключения договора подряда, обеспечил приобретение на подставное лицо у реального производителя ровно 1 470 стульев по цене 291 грн за 1 единицу и в дальнейшем фиктивно продал их победителю тендера по завышенной стоимости, хотя фактически стулья находились у производителя, таким образом, подозреваемый способствовал преступным действиям должностных лиц Управления образования и инновационного развития Печерской РГА о растрате бюджетных средств.

Действия физического лица предпринимателя квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины.

16.08.2021 в рамках этого производства прокуратура сообщила о подозрении победителю тендера, а 13.10.2021 – начальнику Управления образования Печерской РГА и его заместителю.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.