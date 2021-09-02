В Херсонской области во время собрания родители избили заместителя директора до потери сознания
Источник:"Херсон Типичный"
В селе Благодатное Херсонской области во время родительского собрания в лицее между родителями и заместителем директора произошел конфликт. Один из родителей ударил учительницу так, что она аж потеряла сознание.
Инцидент произошел накануне первого звонка. Вечером 31 августа на территории местного лицея родители поконфликтовали с заместительницей директора.
К теме В Виннице во время праздничной линейки умер дедушка
Кто-то из родителей ее ударил с такой силой, что заместитель директора потеряла сознание. Женщине даже пришлось вызвать скорую помощь.
В местном отделе образования информацию о конфликте в учебном заведении подтвердили.
О факте избиения мне неизвестно. Меня на месте не было. Это произошло около 19 часов вечера, в нерабочее время. Родители и учителя собирались во дворе за оградой заведения. Мы разбираемся в сложившейся ситуации. Также работает полиция,
– сказал руководитель Олег Касаткин.
По его словам, причина конфликта – родители не захотели, чтобы один из учителей был классным руководителем класса, где учатся их дети.
Поэтому сейчас этим делом занимаются правоохранители. И.о начальника отделения полиции Иван Пастух подтвердил, что в полицию обратилась заместитель директора лицея относительно избиения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится опрос свидетелей.
К слову, в Киеве ученик школе №212 решил показать трюк и эффектно спрыгнуть с козырька школы. Но приземлиться на оба колеса ему не удалось, поэтому спортсмен потерял равновесие и довольно сильно ударился. Эпическое видео – смотрите в статье.