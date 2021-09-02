Инцидент произошел накануне первого звонка. Вечером 31 августа на территории местного лицея родители поконфликтовали с заместительницей директора.

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Кто-то из родителей ее ударил с такой силой, что заместитель директора потеряла сознание. Женщине даже пришлось вызвать скорую помощь.

В местном отделе образования информацию о конфликте в учебном заведении подтвердили.

О факте избиения мне неизвестно. Меня на месте не было. Это произошло около 19 часов вечера, в нерабочее время. Родители и учителя собирались во дворе за оградой заведения. Мы разбираемся в сложившейся ситуации. Также работает полиция,

– сказал руководитель Олег Касаткин.

По его словам, причина конфликта – родители не захотели, чтобы один из учителей был классным руководителем класса, где учатся их дети.

Поэтому сейчас этим делом занимаются правоохранители. И.о начальника отделения полиции Иван Пастух подтвердил, что в полицию обратилась заместитель директора лицея относительно избиения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится опрос свидетелей.

К слову, в Киеве ученик школе №212 решил показать трюк и эффектно спрыгнуть с козырька школы. Но приземлиться на оба колеса ему не удалось, поэтому спортсмен потерял равновесие и довольно сильно ударился. Эпическое видео – смотрите в статье.