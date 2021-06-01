Украинский университет прекратил сотрудничество с вузами Беларуси

Ученый совет Херсонского государственного университета поддержал обращение о приостановлении сотрудничества с образовательными учреждениями Беларуси. С их вузами не будут сотрудничать до налаживания ситуации в стране.

Ректор ХНУ Александр Спиваковский подчеркнул, что это было сложное, но вполне взвешенное решение.

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По его словам, вуз ценит многолетнее сотрудничество с белорусскими партнерами, но не может оставаться в стороне от событий в белорусских вузах, что является инструментом политических репрессий со стороны государства.

Мы не можем воспринимать нарушение главных ценностей, свободы самовыражения, свободного выбора и прав человека. Поэтому прекращаем сотрудничество с белорусскими вузами до налаживания ситуации в стране,

– сказал он.

Ректор ХНУ заверил, что вуз продолжит общение и совместные исследования, но пока приостанавливает стажировки и обмен опытом – то есть действия, предусматривающие непосредственные визиты в саму страну.

"К сожалению, в тех условиях, которые сейчас есть в Беларуси, когда в частности педагоги и студенты подвергаются давлению, мы не можем гарантировать безопасность, защитить права и свободы наших преподавателей и студентов на территории соседнего государства", – сказал Спиваковский.

В ХНУ хотят, чтобы белорусские студенты, преподаватели имели академическую свободу, личную свободу, которая позволяла бы им свободно реализовывать свой потенциал, учиться, заниматься научными исследованиями с международными партнерами.

С какими вузами Беларуси прекратили сотрудничество:

Барановичским государственным университетом,

Гродненским государственного университета имени Янки Купалы,

Белорусским государственным педагогическим университетом имени Максима Танка.

Надеемся, что ситуация в Беларуси стабилизируется уже в ближайшее время и Херсонский государственный университет возобновит сотрудничество с белорусскими образовательными учреждениями,

– добавил ректор.

Отметим, что самопровозглашенного президента Александра Лукашенко лишат звания почетного доктора КНУ им. Т. Шевченко. Это сделают на заседании ученого совета вуза 7 июня.

Ситуация в Беларуси