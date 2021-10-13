В среду, 13 октября, ученики еще учатся очно. Далее у детей – 14 и 15 октября – выходные, а после этого они уходят на каникулы. Осенние каникулы в Херсонской области продлятся с 18 по 24 октября.

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Работа школ в красной зоне

А в связи с тем, что на территории области с 15 октября установят красный уровень епидопасности, школы региона смогут работать после каникул очно, только если там будет 100% вакцинированных работников.

Как будут работать садики и начальные школы? В то же время работать в традиционном формате (очно) разрешено начальным школам и детсадам.

Учителя вакцинируются неохотно

Согласно данным МОН, учителя Херсонской области вакцинируются медленнее всех. По состоянию на 11 октября там только 73% работников школ имели хотя бы одну дозу вакцины, что является наименьшим показателем в Украине.

Добавим, что за сутки, 12 октября, в Херсонской области зафиксировали 678 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 18 человек. Больше всего случаев зафиксировали в Херсонском районе – 495, еще 68 человек заболели в Скадовском районе, 54 жителя – в Каховском и тому подобное.

На протяжении последних недель заболеваемость и смертность от COVID-19 растет на всей территории Украины. За сутки, 12 октября, медики зафиксировали более 16 тысяч новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 471 человек.

К слову, Минздрав просит изменить дату начала каникул для учащихся. Школам рекомендуют начать осенние каникулы раньше – с 18 октября. "Это позволит сдержать активный епидемпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории Украины”, – заявил Ляшко.

Известно, что осенние каникулы начнутся с 18 октября в таких городах: Херсоне, Ивано-Франковске, Харькове, Виннице, Хмельницком, Кропивницкий, Сумах и тому подобное.