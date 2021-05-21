Цьогоріч основна сесія ЗНО стартує вже сьогодні, 21 травня. Перший предмет для перевірки знань – хімія. Загалом в Україні зареєструвалося на ЗНО майже 390 учасників.
До теми В Україні стартує ЗНО-2021: дати, правила та заборони для учасників
Керівник Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко наголосив, що в їх області для участі у ЗНО зареєструвалися люди, які завершували школу у середині 80-х років.
Вони мають документи ще радянського зразка. Але, є відповідні роз’яснення МОН стосовно цих документів, тому, дотримуючись цих норм і правил, ми зареєстрували таких учасників,
– розповів Максим Кирпенко.
За його словами, серед зареєстрованих на ЗНО переважна більшість цьогорічні випускники – 60%. Також є випускники минулих років та студенти/слухачі закладів І-ІІ рівня акредитації (коледжів, профтехів тощо).
Він зазначив, що загалом предметів ЗНО – 11, але тестів 13. Одним з нововведень цього року є те, що тест з української і математики розподілені на 2 різні тести. Тобто, зараз є:
- тест з української мови,
- тест з української мови та літератури,
- тест з математики рівня профільний,
- тест з математики рівня стандарт.
“Тобто, це, фактично, 4 різні тести замість двох тестів, які були у попередні роки. Це додатковий інструментарій, який дає можливість більш чітко підібрати той вид тесту, який потрібен конкретному учаснику ЗНО, – додав Кирпенко.
Що треба взяти з собою на ЗНО
Додамо, що тестування проходитиме з урахуванням карантинних обмежень. Всі умови повинні створити на пунктах тестування.
Сам же учасник ЗНО повинен потурбуватися про такі речі:
- приготувати паспорт, документ за яким реєструвався;
- сертифікат учасника ЗНО,
- запрошення-перепустку.
Лише за наявності цих двох документів учасник буде допущений на пункт ЗНО. А на тестування учасник повинен зайти не пізніше 10:50, коли зачиняються двері пункту.
Зазначимо, що ЗНО в Україні триватиме до 15 червня.
Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу