В полицию поступило обращение от администрации школы Каховского района, о том, что ученик 8 класса всячески оскорбляет и унижает шестиклассника.

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Учителя пытались поговорить с 15-летним мальчиком и его родителями, однако никак не смогли повлиять на его поведение.

Правоохранители выяснили, что восьмиклассник с начала года издевается над другим учеником да еще и снимает все на телефон. В частности:

словесно унижал ученика,

заставлял его говорить нецензурные слова

заставил школьника обмотаться пленкой.

Кроме того, по словам потерпевшего, старшеклассник еще просил выносить из дома деньги и инструменты родителей, чтобы отдавать ему.

Полицейские поговорили с матерью буллера. Она рассказала, что пытается повлиять на поведение сына, но ей это не удалось, парень не слушается.

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С обидчиком правоохранители провели профилактическую беседу, а на мать составили административный протокол по статье “Буллинг ученика”.

Кроме того, сотрудники полиции поговорили и с другими учениками школы, которые были очевидцами издевательств. Детям объяснили недопустимость подобного поведения и правовые последствия систематической травли.

К слову, на днях суд в Киеве признал виновным 9-классника в буллинге и назначил его родителям штраф в размере 3400 гривен. Выяснилось, что парень уже несколько лет оскорбляет школьников.