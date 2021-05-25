На Херсонщине подросток срывает уроки и унижает учеников: учителя обратились в полицию

Администрация школы в пгт Камышаны в Херсонской области обратилась к правоохранителям из-за буллинга ученика 8 класса. По их словам, подросток ежедневно оскорбляет учителей и других учеников в школе и срывает уроки.

Правоохранители сообщили, что семья мальчика состоит на учете, как неблагополучная.

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Полицейские пообщались с педагогическим коллективом и детьми школы, а также с родителями парня.

Учителя рассказали, что парень ведет себя агрессивно с ними и другими школьниками. В частности, он постоянно выражается нецензурной бранью и срывает уроки.

Однако мать ученика 8 класса не может с ним справиться. Она ответила, что подросток так же ведет себя и дома.

Правоохранители составили на мать ученика административный протокол по статье "Буллинг". Родителям могут назначить штраф за невыполнение обязанностей в сумме от 850 до 1 700 гривен.

К слову, еще в одной школе Херсонской области ученик унижал младшего школьника и снимал это на телефон. Подросток заставлял шестиклассника говорить нецензурные слова, обмотаться пленкой и выносить из дома деньги.