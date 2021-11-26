Подробности буллинга в школе

В полицию поступило заявление от матери пятиклассника о том, что 11-летний ученик оскорбляет ее сына. Факт буллинга подтвердился.

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По данным полиции, малолетний подозреваемый систематически унижал одноклассника, высказывался в его сторону матом и даже мог толкнуть.

Такие действия он применял и к другим ученикам, которые также пожаловались полиции.

Что говорит буллер? Сам обидчик в свое оправдание объяснил, что он первым не начинал конфликты, а дети якобы его провоцировали.

Как накажут ученика? На родителей обидчика полиция составила административный протокол за буллинг (травлю) участника образовательного процесса. В то же время с самим парнем провели профилактические беседы.

К слову, в Днепре в школе №29 издеваются над учеником 6 класса – толкают и наносят удары по телу. Его мама говорит, что якобы ни учителя, ни директор школы не обращают внимания на то, что ее сына обижают и бьют в школе.

Текст публикации полиции Херсонской области:

На Херсонщине ювенальные полицейские составили протокол на одного из родителей ученика, который обижал одноклассников. Происшествие произошло в одной из школ пгт Великая Лепетиха. В полицию поступило заявление от женщины, что в школе обижают ее сына-пятиклассника. Буллером является его 11-летний одноклассник.

Работники ювенальной превенции провели всестороннюю проверку по факту возможного буллинга в учебном заведении. В присутствии педагогического коллектива и родителей инспекторы общались с потерпевшим и его одноклассниками. Факт буллинга подтвердился.

Выяснилось, что 11-летний парень систематически унижал одноклассника, выражался в его сторону нецензурной бранью, мог толкнуть и всячески унижал. Также во время беседы с детьми на буллера пожаловался еще один ученик этого класса. Сам обидчик в свое оправдание объяснил, что он первым не начинал конфликты, а дети якобы его провоцировали.

Ювенальный полицейский провел со всеми учениками класса воспитательную работу, призвал не замалчивать факты буллинга, не проявлять агрессию друг к другу, обо всех проблемах в первую очередь сообщать учителю и родителям.

На одного из родителей обидчика составили административный протокол по ч. 3 ст. 173-4 "Буллинг (травля) участника образовательного процесса". Инспекторы ювенальной превенции провели разъяснительную работу с несовершеннолетним о недопустимости подобного поведения и правовых последствиях травли.