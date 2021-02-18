Водитель херсонской маршрутки возвращает школьникам деньги за проезд. Единственное условие бесплатного проезда – оценки не менее 10–12 баллов в дневнике.

Чтобы проехаться бесплатно и доказать, что действительно является отличником, школьник должен показать водителю свой дневник. О таком мотиваторе рассказала на своей странице в фейсбуке местная жительница.

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На 33 маршруте появился водитель, который возвращает школьникам деньги за проезд при условии, что они продемонстрируют ему свой дневник с оценками от 10 до 12 баллов,

– написала Татьяна Близнецова.

Женщина отмечает, что так мужчина решил повысить успеваемость в школах города.

В комментариях под этой заметкой пользователи соцсети выражают свое восхищение и благодарность водителю. Всего сейчас под этой заметкой более 400 таких комментариев.

Имени водителя-мотиватора женщина не назвала.

К слову. Участники внешнего независимого оценивания, которые наберут максимальное количество баллов, будут получать премии. Речь идет о 20 премиях по 5 тысяч гривен каждому. Это будет ежегодная премия от президента выпускникам, которые получили самый высокий результат на тестировании.