В Херсоне водитель маршрутки возит школьников-отличников бесплатно
Водитель херсонской маршрутки возвращает школьникам деньги за проезд. Единственное условие бесплатного проезда – оценки не менее 10–12 баллов в дневнике.
Источник:Фейсбук Татьяны Близнецовой
Чтобы проехаться бесплатно и доказать, что действительно является отличником, школьник должен показать водителю свой дневник. О таком мотиваторе рассказала на своей странице в фейсбуке местная жительница.
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На 33 маршруте появился водитель, который возвращает школьникам деньги за проезд при условии, что они продемонстрируют ему свой дневник с оценками от 10 до 12 баллов,
– написала Татьяна Близнецова.
Женщина отмечает, что так мужчина решил повысить успеваемость в школах города.
В комментариях под этой заметкой пользователи соцсети выражают свое восхищение и благодарность водителю. Всего сейчас под этой заметкой более 400 таких комментариев.
Имени водителя-мотиватора женщина не назвала.
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