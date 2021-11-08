Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя городского главы Сергей Цыганок. По его словам, в десяти школах Херсона, где персонал вакцинирован на 100% двумя дозами, очно будут работать все классы – с 1 по 11.

Важно Ляшко напомнил об отстранении невакцинированных учителей с понедельника

Чиновник отметил, что отстранять учителей не будут.

Мы будем переводить на дистанционную работу этих учителей, которые имеют документы, что они не могут быть вакцинированы по тем или иным основаниям,

– говорит Цыганок.

Он говорит, что за время карантина педагоги уже научились проводить дистанционное обучение, поэтому они смогут в таком режиме преподавать свои предметы.

"На сегодня зарплата учителя, наверное, одна из самых маленьких в нашем городе. Если мы будем отстранять наших учителей, у нас вообще некому будет учить детей. Такие случаи есть, они единичные, не массовые, насколько мне известно", – сказал чиновник.

Отметим, что такая позиция чиновника не соответствует нормам приказа Министерства здравоохранения, ведь дистанционная форма работы там не предусмотрена. Так, всех учителей, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, должны отстранить от работы на время карантина в школе. В то же время те педагоги, которые уже привились одной дозой вакцины, и в дальнейшем будут работать.

Очное обучение в Херсоне

В Херсоне работает 61 школа. В привычном режиме пока точно работают только 10 школ, где вакцинировано 100% работников. Также есть школы, где педагоги получат уже вторую дозу вакцины. ”В ближайшие неделю-две у нас заработают все школы", – добавил он.

Официально в Херсоне для школьников 1 – 4 и 11 классов с 8 ноября возобновили очное обучение. Ученики 5 – 11 классов в школах, кроме тех, где полностью вакцинировались сотрудники, работают дистанционно.

Добавим, что сейчас в городе болеют коронавирусом 70 детей и 40 работников образовательных учреждений.

К теме Профсоюз просит Минздрав отсрочить отстранение невакцинированных учителей

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом многие школы отправили учеников на дистанционку. В то же время в Минздраве уверяют, что обучение в красных зонах должно продолжаться. Как работают школы с 8 ноября – читайте в статье.