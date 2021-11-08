Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя городского главы Сергей Цыганок. По его словам, в десяти школах Херсона, где персонал вакцинирован на 100% двумя дозами, очно будут работать все классы – с 1 по 11.
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Чиновник отметил, что отстранять учителей не будут.
Мы будем переводить на дистанционную работу этих учителей, которые имеют документы, что они не могут быть вакцинированы по тем или иным основаниям,
– говорит Цыганок.
Он говорит, что за время карантина педагоги уже научились проводить дистанционное обучение, поэтому они смогут в таком режиме преподавать свои предметы.
"На сегодня зарплата учителя, наверное, одна из самых маленьких в нашем городе. Если мы будем отстранять наших учителей, у нас вообще некому будет учить детей. Такие случаи есть, они единичные, не массовые, насколько мне известно", – сказал чиновник.
Очное обучение в Херсоне
В Херсоне работает 61 школа. В привычном режиме пока точно работают только 10 школ, где вакцинировано 100% работников. Также есть школы, где педагоги получат уже вторую дозу вакцины. ”В ближайшие неделю-две у нас заработают все школы", – добавил он.
Официально в Херсоне для школьников 1 – 4 и 11 классов с 8 ноября возобновили очное обучение. Ученики 5 – 11 классов в школах, кроме тех, где полностью вакцинировались сотрудники, работают дистанционно.
Добавим, что сейчас в городе болеют коронавирусом 70 детей и 40 работников образовательных учреждений.
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Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом многие школы отправили учеников на дистанционку. В то же время в Минздраве уверяют, что обучение в красных зонах должно продолжаться. Как работают школы с 8 ноября – читайте в статье.