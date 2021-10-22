В Херсоне школьник систематически издевался над учениками и учителями: как его наказали

В Херсоне ученик девятого класса издевался и совершал психологическое насилие над другими школьниками. Обуздать его пытались родители и учителя, но это не помогало.

Правоохранители выяснили, что школьник систематически издевался над восьмиклассником и оскорблял других школьников. Поэтому директор школы была вынуждена сообщить о буллинге в полицию.

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Полицейские пообщались с обоими ребятами, их родителями, одноклассниками детей и руководством школы. Все подтвердили, что обидчик придирается к детям, провоцирует на конфликты, оскорбляет и может толкнуть.

Кроме того, он с неуважением относится к учителям и выражался в их адрес нецензурными словами. Сам буллер никак не объяснил причины своих действий,

– рассказали в Нацполиции области.

Правоохранители составили на школьника админпротокол по статье "буллинг участника образовательного процесса".

Известно, что с начала года в Херсонской области полицейские составили 23 протокола за буллинг в учебных заведениях. После того как закончится карантин, в школы будут наведываться правоохранители с проверками.

UNICEF Украина отчитывается о том, что почти 40% современных украинских подростков становятся жертвами оскорблений, издевательств и унижений со стороны своих сверстников. Как предотвратить буллинг в школе – читайте советы в статье

К слову, в Херсонской области перед судом предстанет ученик 7 класса за избиение десятиклассника. Парень, которому на самом деле 17 лет, ударил старшеклассника на перемене в грудь так, что тот какое-то время не мог дышать. Детали инцидента – читайте в статье.