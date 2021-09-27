Игорь Евтушенко смог с помощью людей собрать сумму средств, необходимую для участия в соревнованиях. На поездку ему не хватало 700 долларов, и собрать их удалось за три дня.

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Людей поразила история бывшего водолаза – днем ​​он работает дворником, а вечером тренируется и тренирует других.

Путь Игоря к джиу-джитсу был длительным – в молодости он был водолазом, но их водолазную группу распустили еще 20 лет назад. Одного дня он заметил прибавку в весе и решил пойти в спортзал. Так он в 42 года овладел джиу-джитсу и теперь тренирует других.

И возраст не помешал Игорю Евтушенко стать чемпионом Украины и Европы. Сейчас ему 48 лет. Поэтому желающие решили помочь школьному дворнику осуществить его мечту.

Мечта моя сбылась. Я буду на чемпионате мира, я приложу все усилия для того, чтобы мы победили. Это будет наша общая победа,

– сказал он.

Евтушенко также сообщил, что успешно прошел регистрацию на чемпионат мира и приобрел билеты. Чемпион впоследствии опубликовал в соцсети видео с благодарностью.

Смотрите видео, на котором Игорь Евтушенко благодарит за осуществление мечты:

Отметим, что чемпионат мира по джиу-джитсу состоится 15 – 16 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Цель Евтушенко – стать чемпионом мира.