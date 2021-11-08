В Херсоне опровергли информацию о том, что невакцинированных учителей не отстраняют
Источник:"Новая украинская школа"
В сети появилась информация о том, что учителей в Херсоне, которые не имеют вакцины против COVID-19, не отстранят от работы, а просто переведут на дистанционку. Теперь это опровергли, а местные чиновники говорят, что непривитых учителей таки отстранят.
Начальница отдела общего среднего образования в Херсоне Наталья Панасюк отметила, что директора школ уже подписывают приказы об отстранении непривитых.
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По ее словам, информация о том, что непривитых учителей не отстраняют от работы, – фэйковая. "Мы действуем только в рамках действующего законодательства", – сказала чиновница.
К слову, учителя, которые отказываются делать прививки против COVID-19, будут отстранены от работы с 8 ноября. В то же время те педагоги, которые уже привились одной дозой вакцины, и в дальнейшем будут работать в школах.
Где уже начали отстранять учителей
- В Кропивницком более полусотни педагогов попали под "санкции" постановления правительства. Так, уже отстранили 36 непривитых учителей из школ, 17 воспитателей – из детсадов и троих педагогов из внешкольных учреждений.
- Также известно, что в Одессе 95% из 17 тысяч педагогов получили вакцину от COVID-19. Остальные – 850 работников школ – отстранят от работы. Детали – читайте в статье.