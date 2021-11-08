Начальница отдела общего среднего образования в Херсоне Наталья Панасюк отметила, что директора школ уже подписывают приказы об отстранении непривитых.

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По ее словам, информация о том, что непривитых учителей не отстраняют от работы, – фэйковая. "Мы действуем только в рамках действующего законодательства", – сказала чиновница.

К слову, учителя, которые отказываются делать прививки против COVID-19, будут отстранены от работы с 8 ноября. В то же время те педагоги, которые уже привились одной дозой вакцины, и в дальнейшем будут работать в школах.

Где уже начали отстранять учителей