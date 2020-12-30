В Херсоне двое 10-летних мальчиков устроили буллинг своему однокласснику. Пятиклассники унизительно обзывали его, насмехались, толкали и запугивали.

Из-за издевательств детей родители школьников получили административные протоколы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

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Мать пострадавшего мальчика обратилась к правоохранителям после того, как прослушала голосовое сообщение в мессенджере ученического чата.

Женщина услышала, как двое учеников запугивали ее сына и выражались нецензурными словами в его адрес.

После проведения проверки факт буллинга подтвердился,

– сообщили в полиции.

Поэтому за поступки их детей будут отвечать родители, в отношении которых составили административные протоколы по статье "буллинг (травля) участника образовательного процесса".

Полицейские также провели профилактические беседы с несовершеннолетними нарушителями.