Унизительно обзывали и запугивали: в Херсоне двое школьников издевались над одноклассником
В Херсоне двое 10-летних мальчиков устроили буллинг своему однокласснику. Пятиклассники унизительно обзывали его, насмехались, толкали и запугивали.
Из-за издевательств детей родители школьников получили административные протоколы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
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Мать пострадавшего мальчика обратилась к правоохранителям после того, как прослушала голосовое сообщение в мессенджере ученического чата.
Женщина услышала, как двое учеников запугивали ее сына и выражались нецензурными словами в его адрес.
После проведения проверки факт буллинга подтвердился,
– сообщили в полиции.
Поэтому за поступки их детей будут отвечать родители, в отношении которых составили административные протоколы по статье "буллинг (травля) участника образовательного процесса".
Полицейские также провели профилактические беседы с несовершеннолетними нарушителями.
Что такое буллинг?Буллинг – это агрессивное поведение одного или группы детей друг к другу, которое сопровождается физическим и психологическим давлением. Над ребенком постоянно насмехаются, его запугивают, оскорбляют и даже бьют.
В 2018 году Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)". Он предусматривает наложение штрафа от 850 до 1700 гривен или общественные работы сроком от 20 до 40 часов.
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