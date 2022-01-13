В местных телеграм-каналах пишут, что горит второй этаж.

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По словам студентов, на первом и втором этажах университета – задымление. В помещении чувствуется сильный запах дыма.

Пожар в Харьковском университете Каразина / Фото newsroom.kh.ua



По предварительной информации, очаг пожара может быть в спортивном зале. Студенты, которые покинули помещение, ждут на улице.



В университет прибыли машины спасателей. Сейчас возле вуза находится не менее восьми пожарных машин, в том числе одна с автолестницей.

Комментарий ГСЧС

Начальник главного управления ГСЧС Харьковщины Александр Волобуев рассказал, что травмированных в результате пожара в вузе нет. Эвакуировали около 300 человек.

Было очень сильное задымление. Работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. В 13:00 пожар был локализован. Горели подсобки под сценой актового зала на втором этаже. Сейчас производится разбор, проверка конструкций, смежных помещений. Трудности – суженный подход, дыму некуда было деваться,

– говорит он.

Из-за чего именно произошел пожар – пока не сообщают.

К слову, 13 января также вспыхнул масштабный пожар на складах в городе Бородянка под Киевом. В помещении, которое охватил огонь, хранились использованные автомобильные шины. Детали – по ссылке.