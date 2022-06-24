Теперь в Харьковском университете появилась кафедра славянской филологии. Такую информацию подтвердила пресс-секретарь вуза имени Каразина Лилия Змей.

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В ХНУ студенты больше не будут учить русский язык и историю русской литературы

На вновь созданной кафедре славянской филологии Харьковского национального университета имени Каразина 21 июня сообщили, что 1 июня, с целью оптимизации учебного процесса, вуз провел реорганизацию структурных подразделений филологического факультета.

На базе кафедр русского языка и истории русской литературы, с привлечением преподавателей польского языка и польской литературы , была создана новая кафедра славянской филологии,

– говорится в сообщении.

Кстати, на официальном сайте вуза в описании филологического факультета уже убрали информацию о возможности обучения на кафедрах русского языка и истории русской литературы. Вместе с тем славянская филология, по уровням магистерской и бакалаврской подготовки, в списке появилась.

Напомним, что Харьковщина продолжает страдать от постоянных российских обстрелов:

Ракета оккупантов в ночь на 24 июня попала по спортивному комплексу Харькова , где раньше готовили олимпийских чемпионов. Вероятно, ракету россияне выпустили из Белгорода. В результате удара вспыхнул пожар, охвативший площадь в 200 квадратных метров.

, где раньше готовили олимпийских чемпионов. Вероятно, ракету россияне выпустили из Белгорода. В результате удара вспыхнул пожар, охвативший площадь в 200 квадратных метров. Только за сутки 23 июня, в результате вражеских обстрелов, в Харьковской области в целом вспыхнуло 16 пожаров . От огня пострадали 4 человека , в том числе в Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах области. Россияне гатили по частным и хозяйственным объектам, автомобилям, административным зданиям и т.д.

. От огня пострадали , в том числе в Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах области. Россияне гатили по частным и хозяйственным объектам, автомобилям, административным зданиям и т.д. Харьковские пиротехники недавно сняли с крыши девятиэтажки 500-клиограммовую российскую авиабомбу. Ее на жилое здание оккупанты сбросили еще в начале марта. Снаряд обезвредили еще раньше, однако его все это время невозможно было убрать из-за постоянных обстрелов.

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