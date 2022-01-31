Согласно решению правительства с 1 февраля не допускаются к работе сотрудники администраций всех уровней, педагоги и медицинские работники.

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В Харьковской ОГА отметили, что больше всего отстранили преподавателей вузов из-за отсутствия прививок.

Что касется сотрудников образования, то не допустили к работе в школах 26 человек, в вузах – около 300 преподавателей,

– уточнили в ведомстве.

В Харькове отстранили от работы 31 января 14 педагогов.

Почему отстраняют педагогов? С 31 января в Украине вступает в силу приказ Минздрава от 30 ноября 2021 года, расширяющий перечень организаций, представители которых должны обязательно привиться от COVID-19. К нему относятся и работники школ.

По приказу Минздрава, отстраненные преподаватели не получают заработную плату и им не засчитывается рабочий стаж.

Добавим, что в ноябре 2020 года от работы в Харьковской области было отстранено 1229 педагогов. Большинство из них впоследствии вакцинировались против COVID-19.