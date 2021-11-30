В Харьковской области 11-летняя ученица решила прогулять школу и прошла 8 километров
Источник:полиция Харьковской области
В селе Цуповка Харьковской области 11-летний ребенок ушел из гимназии и не вернулся. Затем выяснилось, что девочка решила прогулять некоторые уроки, а за это время прошла 8 километров.
Инцидент произошел 29 ноября. В поисках ребенка тревожно подняли весь личный состав подразделения полиции области.
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Выяснилось, что девочка решила прогулять уроки, а затем испугалась наказания и отправилась домой к подруге.
Уже через час во время поисков сотрудники полиции установили местонахождение девочки. Ее обнаружили в поселке Слатино, в 8 километрах от учебного заведения.
Ребенка передали родителям. Никаких противоправных действий в отношении нее не было. С девочкой и ее родителями полицейские провели профилактическую работу.
К слову, на прошлой неделе в Луцке 8-летний ученик потерялся по дороге домой. Мальчик возвращался на школьном автобусе, но не смог добраться до своего дома. Его заметила прохожая и сообщила полиции. Подробности – читайте в статье.