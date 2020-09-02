В Харьковской гимназии №116 все карантинные мероприятия сходят на нет. Ведь утром под школами ученики выстаивают длинные очереди, чтобы попасть внутрь.

Очевидцы зафиксировали, как в Харьковской гимназии дети пытаются попасть в школу, передает телеграм-канал "Мой Харьков".

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А очереди появились из-за того, что на входе в школу все ученики вынуждены проходить обязательный температурный скрининг. Но из-за обилия детей работники школы не успевают измерять им температуру, поэтому дети просто становятся в очереди и ждут.

"В Харьковской гимназии №116 нарушают все меры карантина. Дети заходят в школу в одно время, через один вход, и поэтому вынуждены по полчаса стоять в очереди. SOS – это просто беспредел", – подписали авторы.

К слову, в Харькове большинство школ открыли свои двери для учеников 1 сентября. К примеру, в сети появились фото, как дети пришли на уроки в Богодуховскую гимназию №1.