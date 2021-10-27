В приемной ректора вуза отметили, что 28 октября было совещание, и приказ о дистанционном обучении уже подписан ректором.

К теме В каких областях университеты перешли на дистанционку, а в каких – обучают очно

В ХПИ заявили, что уже с понедельника, 1 ноября, университет переходит на дистанционное обучение.

Отметим, что отказаться от очного обучения накануне потребовали студенты вуза в связи с ситуацией с COVID-19.

Подробности конфликта

В соцсетях студенты Харьковской политехники анонсировали забастовку 29 октября – в этот день они планируют прекратить посещение очных занятий.

Студенты выдвинули два требования к ректорату:

соблюдение рекомендаций Минздрава и изменение формы обучения на дистанционную,

перевод невакцинированных преподавателей на дистанционку с сохранением зарплаты вместо увольнения.

"Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар", – подчеркнули студенты. Авторы объявления добавили, что в ХПИ "умирают и заражаются преподаватели", а также "все чаще болеют студенты".

Отметим, что в течение недели от коронавируса умерли сразу 5 профессоров Харьковского университета Каразина.

Министерство образования и науки рекомендует высшим учебным заведениям перейти на дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.