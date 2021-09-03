На Харьковщине женщина собрала деньги на ремонт садика и потратила их на алкоголь и еду

На Харьковщине мама собрала с других родителей деньги на проведение ремонтных работ в садике. Но после того, как она получила 6 тысяч гривен, то потратила их на свои нужды, в частности алкоголь и еду.

Правоохранители выяснили, что 27-летняя жительница города Купянска на Харьковщине воспитывает малолетнюю дочь, которая учится в данном садике.

К теме Требуют деньги на туалетную бумагу: во Львове родители обвинили детсад в регулярных поборах

Поэтому, находясь в составе родительского комитета, под предлогом проведения ремонтных работ в помещении детской группы своей дочери, злоумышленница разместила в группе в соцсетях предложение о проведении ремонта.

Десять родителей перечислили на карточку женщины по 600 гривен. Собранные 6 тысяч на ремонт гражданка потратила на продукты и алкогольные напитки,

– рассказали в полиции.

Сейчас женщине сообщили о подозрении в совершении преступления. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

К слову, под Днепром мама девочки пожаловалась на буллинг от воспитателей садика "Малятко". Мол, там придирались к ее внешнему виду и требовали деньги. В городском совете прокомментировали скандал. Детали – читайте в статье.