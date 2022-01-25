На Харьковщине заведующая садиком получала зарплату за несуществующих работников

Полиция выяснила,что заведующая садиком в Бакалейской общине на Харьковщине организовала фиктивное трудоустройство лиц. Педагог получала зарплату несуществующих лиц.

В полиции пояснили, что псевдоработники работали только на бумаге, а зарплату за них получала руководительница заведения.

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Правоохранители провели обыски в доме заведующей сада и ее фиктивных подчиненных. Там изъяли:

в доме заведующей – около 20 тысяч долларов и 200 тысяч гривен ,

, в псевдоохранника детского заведения – около 35 тысяч долларов, 5 тысяч евро, 500 тысяч гривен и около 2 тонн металлолома.

Наличные, которые обнаружили у заведующей садика

Как оказалось, мужчина вместо охраны садика занимался незаконным оборотом металлолома.

Еще у одного из фигурантов дома изъяли наркотики, которые он хранил для собственного употребления.

В полиции говорят, что обыски проводились в рамках уголовного производства по статье № 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Сейчас продолжается досудебное расследование, решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

К слову, на Ровненщине суд оштрафовал директора школы, которая премировала себя девять раз. Также женщина получала надбавки за напряженность работы. Общая сумма премий и надбавок составила почти 50 тысяч гривен.