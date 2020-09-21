В Харьковской области учительница истории ударила ученицу 5-го класса книгой по голове. Мама девочки уже написала на педагога заявление в полицию.

Тепер правоохоронці мають скласти протокол на вчительку, передає пресслужба Нацполіції Харківської області.

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Зазначимо, що інцидент стався 10 вересня у Первомайському ліцеї №7. Учениця Марія на уроці історії у 5 класі гортала сторінки підручника, але це не сподобалося вчительці Анні Коваленко, тому замість зауваження вона підійшла, відібрала книжку і вдарила нею дівчинку по голові.

"Діти налякані, потрібно щось робити. Вона може вдарити, запустити ключами, крейдою запульнуть, вона може обізвати, схопити так, що сліди від нігтів залишаються", – говорить мама дівчинки Ольга Безбабних.

Всю історію такого вчинку вчителя мама п'ятикласниці розповіла у фейсбуці.



Згодом мама школярки написала заяву до поліції. Правоохоронці розпитали вчителя та учнів, які були свідками події. Цей факт вони підтвердили.

За словами поліцейських, тепер на вчительку буде складений адміністративний протокол щодо булінгу (цькування) учениці. Після чого матеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

До слова, у Києві вчителька фізкультури з Коледжу інформаційних систем і технологій під час занять принижувала та кричала на 16-річного студента. Жінка вживала нецензурну лексику та навіть погрожувала хлопцю, який чемно намагався відповісти викладачці.