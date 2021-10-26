Заместитель директора областного департамента науки и образования Ольга Алферова добавила, что еще несколько общин Харьковской области ввели смешанное обучение в школах.

К теме Дистанционка или дополнительные каникулы: как работают школы в регионах красной зоны

По ее словам, каникулы продлили на эту неделю. В Департаменте также получили письмо от МОН с рекомендацией еще на неделю ввести каникулы. Поэтому дети в области отдыхают вплоть до 7 ноября.

На каникулы не ушли в Валковской общине, там ученики 1 – 4 классов учатся очно, 5 – 9 классы — дистанционно, и Шевченковская поселковая община, но со среды, 27 октября, они обещают уйти на дистанционное обучение,

– сказала Алферова.

Чиновница заверила, что ни одной школы или классов в Харьковской области на самоизоляции пока нет и не было перед началом каникул.

К тому же, во всех школах Харьковской области вакцинированы более 80% педагогов. "Самый высокий уровень вакцинации в Красноградском районе – 98%, Изюмский – 96%, Чугуевский и Лозовский район – 94%. Самый низкий показатель в Богодуховском районе – 90%", – говорит она.

Коронавирус в Харьковской области! Регион сейчас в оранжевой зоне карантина. В Харьковской области за сутки, 25 октября, обнаружили свыше 1250 человек заболевших коронавирусом. Всего в Украине за минувшие сутки зарегистрировали 19 120 новых случаев заражения COVID-19.

Где еще продлили каникулы? В Запорожье и Черкассах школьники будут отдыхать на неделю дольше. Местные власти разрешили продлить каникулы. Поэтому дети в этих городах на каникулах с 18 октября по 1 ноября.

В Житомире школьникам также продлили каникулы. Отдыхать дети будут с 25 октября по 7 ноября. Все из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.