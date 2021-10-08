На Харьковщине школьные каникулы начнутся раньше из-за коронавируса: даты

В Харьковской области школьников отправят на каникулы немного раньше – с 18 октября. Это делают для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

Заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк заявил, что в области вводят школьные каникулы раньше. По его словам, с учетом праздников, которые будут на следующей неделе (четыре праздничных выходных) – это позволит на существенное время ограничить контакты.

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Черняк добавил, что несмотря на всю работу по сдерживанию распространения COVID-19 в Харьковской области, область все еще находится на грани красной зоны.

Поэтому в Харьковской ОГА решили ввести по всему региону школьные каникулы с 18 октября. Это должно смягчить ситуацию вокруг распространения коронавирусной болезни.

Да, дети будут отдыхать с 14 октября (это государственный выходной) до 24 октября. А уже 25 дети могут выйти на обучение, если каникулы в области не продлят.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что поскольку ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной, Харьковскую ОГА обязали усилить противоэпидемические мероприятия в регионе. В частности:

продолжать увеличивать количество ПЦР-тестирований и экспресс-тестов;

усилить контроль за соблюдением критериев госпитализации пациентов с коронавирусом;

обновить маршруты пациентов и обеспечить их строгое выполнение медицинской службой области;

инициировать установление дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории отдельных территориальных общин в пределах области.

Коронавирус в Украине! За последние сутки, 7 октября, коронавирусом в Украине заболели более 16 тысяч человек. Среди них – 1 553 ребенка и 431 медработник.

В больницы госпитализированы более 3 тысяч человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений COVID-19, к сожалению, умер 241 пациент. В то же время выздоровели 4 720 человек.