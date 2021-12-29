На Харьковщине в садике обнаружили вспышку острых кишечных инфекций: у 4 малышей еще и COVID-19
В Харьковской области в яслях-садике зафиксировали вспышку острых кишечных инфекций. Пятеро детей попали в больницу. У четырех из них подтвердили еще и коронавирус.
Инцидент произошел в яслях-садике, который расположен в поселке городского типа Новопокровка (Чугуевского района).
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Пятерых воспитанников учреждения положили в больницу из-за вспышки острых кишечных инфекций.
Диагноз и симптомы у детей
Детей госпитализировали в течение 24 – 28 декабря. Первичный диагноз у одного малыша – гастроэнтероколит, у остальных четырех – гастроэнтероколит и COVID-19.
Основные клинические проявления заболевания: повышение температуры тела, слабость, жидкий стул, рвота,
– отметили в областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава.
Чтобы локализовать вспышку в садике и выяснить, почему и как заболели дети, специалисты Чугуевского филиала Центра:
- провели эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование;
- дезинфицировали помещение,
- отобрали пробы питьевой воды, суточных проб готовых блюд и смывов;
- сделали бактериологическое обследование и организовали медицинское наблюдение всех, кто контактировал с заболевшими малышами.
Сейчас лабораторные исследования еще продолжаются. Закрыли ли учреждение на это время – не сообщается. На сайте садика отмечается, что его посещают 113 детей.
К слову, в Полтаве 2-летний мальчик вернулся из детского сада №34 "Журавлик" домой с разрезанным языком. Мальчику в больнице наложили пять швов. Что известно об инциденте читайте в статье.